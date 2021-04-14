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  4. AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

14.04.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka’da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Covid-19’a karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu. AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Çevrede bulunanlar Erichsen’in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.

(İHA)

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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