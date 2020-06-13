AstraZeneca Corona Aşısı Satışı İçin 4 Ülkeyle Daha Anlaştı

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca Plc, Corona virüsü aşısı için Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda’yla da anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre aşıların teslimatı 2020 yılının sonunda başlayacak.

AstraZeneca şirketi, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı için imzalanan anlaşmanın 400 milyon doz aşıyı kapsadığını belirtti. Şirket, salgın süresince aşı üretimin arttırılması konusunda çalışmalar da yaptıklarını duyurdu.

Şirket CEO’su Pascal Soriot “Avrupa’daki mevcut tedarik zincirimiz nedeniyle üretime kısa sürede geçmeyi ve aşıyı süratle ve yaygın biçimde üretmeyi umuyoruz” dedi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza da aşının ileri düzey deney aşamalarının sonbaharın sonlarında sona ermesinin beklendiğini, aşının şu an hazır olduğunu açıkladı.

AstraZeneca şirketi hali hazırda aralarında Amerika’nın da bulunduğu ülkelerle 2 milyar doz aşı için anlaşma imzalamış durumda.

