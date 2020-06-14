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AstraZeneca: "Corona Aşısının Fiyatı 2 Euro Civarında Olacak"

14.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

Oxford Ünivesitesi'yle birlikte aşı çalışması yürüten ve bugüne dek aşının satışı için çeşitli ülkelerle anlaşma imzalayan AstraZeneca firması, aşının fiyatının 2 Euro civarında olacağını açıkladı

AstraZeneca: "Corona Aşısının Fiyatı 2 Euro Civarında Olacak"

Tüm dünyanın beklediği "Covid-19'a karşı aşı" haberi İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'dan geldi. Eylül ayından itibaren kesin sonuçları alacak olan firma, ABD ve Avrupa'ya aşı satış sözleşmelerini imzalamaya başladı.

Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, AstraZeneca laboratuvarıyla yılbaşından önce tüm AB yurttaşları için, Covid 19’a karşı 400 milyon aşı tedariki için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Anlaşma, Corona virüse karşı bir aşı bulunduğunda Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin aşıya sahip olmasını sağlıyor. AstraZeneca'nın patronu Pascal Soriot, Ekim ayından itibaren dağıtıma geçeceklerini ve aşıyı "kar amaçsız olarak, maliyet fiyatına, yaklaşık 2 Euro'ya satacaklarını" duyurdu.

Covid 19 aşısı bulunduğunda tüm AB yurttaşlarının aşıya sahip olmalarını öngören anlaşmanın duyurusunu Fransa ve Almanya hükümetleri yaptı.

Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Bu anlaşma, bu kadar güçlü bir uluslararası rekabet ortamında aşıya ulaşmamızın ilk sigortasıdır. Ancak tek bir kaynağa bağımlı kalmamak için diğer aşı çalışmalarına erişimi de garantilemek ve bu konudaki bilimsel ilerlemeleri dikkatle izlemek için ortaklarımızla konuyu görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Alman Sağlık Bakanlığı da 1999 yılında, İsveç Astra ve İngiliz Zeneca firmalarının birleşmesinden doğan AstraZeneca'nın, tüm AB üyelerinin aşı sahibi olabilmesini öngören bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Alman Sağlık Bakanlığı, aşının "katılmak isteyen tüm üye ülkelere nüfuslarının büyüklüğüne bağlı olarak dağıtılacağını" ve aşıların yıl sonundan itibaren bulunabilmesi için gereken üretim kapasitesinin şimdiden sözleşmeyle garanti altına alınacağını kaydetti.

Fransa Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Agnes-Panier Runacher, "Bu aşı bilimsel olarak doğrulanırsa, 2020'nin sonundan önce on milyonlarca aşının vatandaşlarımıza erişimi garanti edilecek" dedi.

Avrupa Komisyonu, gelecekteki bir aşıya öncelikli erişimi garanti etmek için Cuma günü, AB ülkelerinden biraraya gelmelerini ve dünyadaki rekabet ortamını da göz önünde bulundurarak peşin alım sözleşmeleri imzalaması çağrısı yapmıştı.

Kar etmeden satılacak fiyatı 2 Euro olacak

AstraZeneca'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl sonunda aşı işlemlerinin tamamlanmasını ve 2 milyar doz kadar aşı üretebilecekleri belirtildi. Fransız BFM haber kanalına canlı bağlanan AstraZeneca'nın patronu Pascal Soriot "Aşının yaklaşık 2 Euro gibi makul bir fiyata satılacağını ve firmanın hiç kar etmeden maliyet fiyatına aşıyı satacağını" açıkladı.

Pascal Soriot, Eylül-Ekim ayından sonra ABD ve Avrupa'ya aşı vermeye başlayacaklarını, her iki kıta için ayrı üretim birimleri olacağını ve aynı anda dağıtım yapma kapasiteleri olduğunu söyledi.

Soriot, virüsün mutasyona uğraması ihtimaline dönük olarak İngiltere'de incelemelerin devam ettiğini, ABD'de 30 bin gönüllü, virüsün merkez üssü haline gelen Brezilya'da 5 bin, Kenya, Güney Afrika, Hindistan ve Rusya'da da gönüllüler üzerinde aşı denemelerinin devam edeceğini söyledi. Soriot, "Bu denemeler aşının dünyadaki farklı toplumlar üzerindeki etkisini ve mutasyona uğrayıp uğramadığını gösterecek" dedi.

10 ayrı çalışma klinik deney aşamasında

Covid-19 virüsüne karşı geleneksel süreleri hızlandırarak 12-18 ay gibi rekor sürelerde aşı bulmak için çalışan laboratuvarlar, ön ödemeler sayesinde henüz aşı bulma çalışmaları tamamlanmadan, istenen dozlarda aşıya ulaşım için alt yapı hazırlıklarına yatırım yapıyor.

Dünyanın en büyük ilaç firmaları, şimdiye kadar 417.000'den fazla insanı öldüren ve dünya çapında 7.4 milyondan fazla insana bulaşan Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışına girdi. Dünya çapında, farklı aşılar hakkında yaklaşık 10 çalışma "klinik deney aşamasına" ulaştı.

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