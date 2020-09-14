AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine yeniden başladı

Avrupa klinik araştırma veritabanı EudraCT'ye göre, AstraZeneca'nın İngiltere’deki üçüncü aşama klinik deneyleri, bugün yeniden başladı. Veritabanında, deneylerin durumunun "geçici olarak durduruldu" dan "yeniden başlatıldı" olarak değiştiği görüldü.

Oxford Üniversitesiyle birlikte aşı geliştiren İngiliz ilaç üreticisi Cumartesi günü güvenlik otoritelerinden teslere devam etmek için onay aldığını açıklamıştı.

TRANSVERS MİYELİT İDDİASI

Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısı denemeleri, bir gönüllüdeki olumsuz reaksiyon nedeniyle geçtiğimiz hafta askıya alınmıştı. New York Times gazetesi, İngiltere'deki denemelerde bir katılımcıda, transvers miyelit (omurilikte iltihap) geliştirdiğini iddia etmişti.

AstraZeneca, prosedürler gereği bağımsız bir komitenin durumu incelemesi için çalışmaların durdurulduğunu ve bunun aşı çalışmalarında olağan bir durum olduğunu bildirmişti.

Birkaç dozda uygulanacak olan aşı adayının, İngiltere, ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da üçüncü aşama denemeleri yapılıyor. Üçüncü aşama, onay öncesi son aşama olarak görülürken, bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da onbinlerce kişide aşı adayı denenmişti.