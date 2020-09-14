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AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine yeniden başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren İngiliz ilaç devi AstraZeneca yan etki endişesi nedeniyle durdurulan 3. aşama klinik deneylerine bugün itibariyle yeniden başladı.

AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine yeniden başladı

Avrupa klinik araştırma veritabanı EudraCT'ye göre, AstraZeneca'nın İngiltere’deki üçüncü aşama klinik deneyleri, bugün yeniden başladı. Veritabanında, deneylerin durumunun "geçici olarak durduruldu" dan "yeniden başlatıldı" olarak değiştiği görüldü.

Oxford Üniversitesiyle birlikte aşı geliştiren İngiliz ilaç üreticisi Cumartesi günü güvenlik otoritelerinden teslere devam etmek için onay aldığını açıklamıştı.

TRANSVERS MİYELİT İDDİASI

Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısı denemeleri, bir gönüllüdeki olumsuz reaksiyon nedeniyle geçtiğimiz hafta askıya alınmıştı. New York Times gazetesi, İngiltere'deki denemelerde bir katılımcıda, transvers miyelit (omurilikte iltihap) geliştirdiğini iddia etmişti.

AstraZeneca, prosedürler gereği bağımsız bir komitenin durumu incelemesi için çalışmaların durdurulduğunu ve bunun aşı çalışmalarında olağan bir durum olduğunu bildirmişti.

Birkaç dozda uygulanacak olan aşı adayının, İngiltere, ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da üçüncü aşama denemeleri yapılıyor. Üçüncü aşama, onay öncesi son aşama olarak görülürken, bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da onbinlerce kişide aşı adayı denenmişti.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

35 AŞI ADAYI İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 145 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

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