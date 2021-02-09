AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği 'viral vektör aşısı' uygulanıyordu. Ancak bu aşının mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldığı tespit edildi.

Bilim insanları yeni bir yol haritası belirleyene kadar kimse aşılanmayacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "AstraZeneca aşısının nasıl kullanılacağı konusunda bilim insanlarının rehberliğini beklemeliyiz." dedi.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, aşının, temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Afrika kıtasında en fazla Kovid-19 vakası Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kaydedildi. Ülkede 1 milyon 476 bin 135 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 46 bin 290 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

