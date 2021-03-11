AstraZeneca Üç Ülkede Daha Askıda

Avrupa'da bir taraftan aşı kampanyalarının hızlandırılması çabası sürerken, diğer yandan, acil bir yöntemle hızla geliştirilen Covid aşılarının güvenilirliği de tartışılmaya devam ediyor. Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın AstraZeneca aşısını "askıya aldığını" açıklaması, bu tartışmaları alevlendirdi.
Danimarka sağlık yetkilileri, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı yapılan kişilerde, kan pıhtılanması (Tromboz) vakaları görülmesinin ardından" bu aşının kullanımını askıya aldıklarını açıkladı. Bu kararın "önlem niteliğinde olduğunu" ve henüz kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında bilimsel bir bağlantının kurulamadığı da vurgulandı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü de Avusturya hükümeti, AstraZeneca aşısını yaptıran 49 yaşındaki bir hemşirenin "ciddi kanama bozuklukları (tromboz)" nedeniyle ölümünden sonra, aşının Avusturya'da uygulamasını durdurduğunu açıkladı. Bunun üzerine Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg, 17 ülkeye gönderilen 1 milyon doz aşı içinde yer alan AstraZeneca'nın kullanımını durdurdu.
Çarşamba günü, Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından yapılan bir ön soruşturma, AstraZeneca aşısı ile Avusturya'daki ölüm olayı arasında hiçbir bağlantı olmadığı sonucuna ulaşıldı. EMA'ya göre, 9 Mart itibarıyla AB'de aşılanan 3 milyondan fazla kişi içinde yalnızca 22 tromboz vakası bildirildi.
Ancak Danimarka, Perşembe günü radikal bir kararla tüm AstraZeneca aşılarının kullanımını askıya aldığını açıkladı. Danimarka Halk Sağlığı Direktörü Soren Brostrom, "AstraZeneca aşısından sonra, bir kişinin öldüğü, bazı kişilerde de ciddi yan etkiler görüldüğü yolunda raporlar ulaştı. Bizde ve diğer ülkelerde meydana gelen bu veriler karşısında mutlaka önlem alınmalıydı. Bu aşıdan vazgeçmedik, ancak kullanımına ara veriyoruz" dedi. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Geir Bukholm de, basın toplantısı düzenleyerek, "AstraZeneca aşısına bir mola veriyoruz. Kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında bir bağlantı var mı, araştırma sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.
Danimarka, İzlanda ve Norveç'in askı kararının ardından Perşembe günü yeniden açıklama yapan Avrupa İlaç Dairesi (EMA) bugüne kadar hiçbir verinin Covid-19'a karşı aşılanan kişilerde daha yüksek kan pıhtılaşması riskini göstermediğini açıkladı.
AFP'ye konuşan EMA yetkilileri, "Bugüne kadar mevcut bilgiler, aşılanan kişilerdeki trombo emboli vaka sayısının genel popülasyonda gözlemlenenden daha fazla olmadığını ortaya koyuyor" dedi.