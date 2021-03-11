AstraZeneca Üç Ülkede Daha Askıda

Avrupa'da bir taraftan aşı kampanyalarının hızlandırılması çabası sürerken, diğer yandan, acil bir yöntemle hızla geliştirilen Covid aşılarının güvenilirliği de tartışılmaya devam ediyor. Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın AstraZeneca aşısını "askıya aldığını" açıklaması, bu tartışmaları alevlendirdi.

Danimarka sağlık yetkilileri, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı yapılan kişilerde, kan pıhtılanması (Tromboz) vakaları görülmesinin ardından" bu aşının kullanımını askıya aldıklarını açıkladı. Bu kararın "önlem niteliğinde olduğunu" ve henüz kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında bilimsel bir bağlantının kurulamadığı da vurgulandı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü de Avusturya hükümeti, AstraZeneca aşısını yaptıran 49 yaşındaki bir hemşirenin "ciddi kanama bozuklukları (tromboz)" nedeniyle ölümünden sonra, aşının Avusturya'da uygulamasını durdurduğunu açıkladı. Bunun üzerine Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg, 17 ülkeye gönderilen 1 milyon doz aşı içinde yer alan AstraZeneca'nın kullanımını durdurdu.