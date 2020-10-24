AstraZeneca ve J&J Aşı Deneylerini Yeniden Başlatıyor

AstraZeneca firması, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin yürüttüğü soruşturmanın ardından onay vermesiyle ABD’de 6 Eylül’de durdurduğu Corona virüsü deneyine yeniden başladı. İngiliz ilaç firmasının Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü Corona virüsü aşı deneyinin Amerika ayağı İngiltere’deki deneye katılan gönüllülerden birinin hasta olması nedeniyle durdurulmuştu.
Corona virüsü için aşı çalışmalarını sürdüren bir diğer şirket Amerikalı Johnson&Johnson da bir gönüllünün hasta olması nedeniyle geçen hafta deneyini durdurmuştu. Bağımsız bir panel tarafından yapılan soruşturmanın ardından J&J’in de deneylerine Pazartesi ya da Salı günü başlaması kararı alındı.
Şirketin 2020’nin sonunda ya da 2021’in başında deneyden çıkan, aşının etkisi ve güvenilirliğiyle ilgili verileri sağlama hedefini de sürdürdüğü belirtildi.
J&J Cuma günü yaptığı açıklamada panelin deneme için görevlendirmelere devam edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu, gönüllünün hasta olmasında aşının etkisi olduğuna dair delil bulunmadığını kaydetti.
J&J’in bilimsel çalışmalar başkanı Paul Stoffels tarafından yapılan açıklamada hastanın durumuna ilişkin kişinin mahremiyetini ihlal edeceği gerekçesiyle bilgi paylaşamayacakları belirtildi.
AstraZeneca ise ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin deneyin küresel düzeydeki tüm güvenlik verilerini incelediğini ve deneye devam edilmesinin güvenli olduğuna karar verdiğini kaydetti.
AstraZeneca’nın İngiltere’deki deneyinde hasta olan gönüllünün omurilikte meydana gelen enflamasyon sonucu ortaya çıkan bir nörolojik bozukluk yaşadığı belirtilmişti.
AstraZeneca’nın İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’daki deneyleri ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin soruşturması devam ederken geçen ay yeniden başlamıştı.
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