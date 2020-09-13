AstraZeneca ve Oxford Aşı Denemelerine Yeniden Başladı

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi Corona virüsü aşı denemelerine yeniden başladı.

AstraZeneca’dan yapılan açıklamada aşı denemelerine yeniden başlamanın güvenli olduğu belirtildi. Şirket konuyla ilgili olarak İlaçları Düzenleme Dairesi’ni de bilgilendirdi.

Aşı bulma konusunda ileri aşamada olan ve en umut veren çalışmalardan biri olarak nitelenen testler geçen hafta İngiltere’de denemeler sırasında birinin hastalanması üzerine durdurulmuştu.

AstraZeneca, standart değerlendirme sürecinin dünya genelinde denemelerin gönüllü olarak durdurulmasına neden olduğunu hatırlattı.

Açıklamada İngiltere’deki İlaçları Düzenleme Dairesi komisyonunun İngiltere’de denemelerin başlamasını “güvenli” olarak nitelediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bütün deneme araştırmaları ve katılımcılarla ilgili bilgilerin yenileneceği ve buna bağlı bilgilerin paylaşılacağı da vurgulandı.

Bu arada virus dünyanın birçok bölgesinde hızla yayılmaya devam ediyor. Hindistan Pazar günü yaklaşık 95 bin yeni vaka bildirdi. Ülkedeki vaka sayısı 5 milyona yaklaşmış durumda.