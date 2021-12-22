AstraZeneca ve Oxford'dan Omicron'a Karşı Özel Aşı Adımı

İlaç firması AstraZeneca, Corona virüsünün Omicron varyantına özel bir aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Oxford Üniversitesi ile birlikte, ihtiyaç duyulduğunda ve ortaya çıkan verilerle şekillenecek bir Omicron aşısı üretme konusunda ilk adımları attık" dedi.

Haberi ilk olarak Financial Times gazetesi, Oxford Üniversitesi araştırma grubu lideri Sandy Douglas'a atıfta bulunarak bildirmişti.

Douglas, gazeteye verdiği demeçte, "Adenovirüs bazlı aşılar, prensipte herhangi bir yeni varyanta daha hızlı yanıt vermek için kullanılabilir" dedi. Oxford’dan henüz yeni bir açıklama gelmedi.

Geçen hafta açıklanan bir laboratuvar çalışması, AstraZeneca'nın antikor kokteyli Evusheld'in Omicron varyantına karşı nötralize edici aktiviteyi koruduğunu ortaya koymuştu.

Aşı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna da daha önce Omicron'a özgü Covid-19 aşıları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Moderna, klinik deneylere gelecek yılın başlarında başlamayı umduğunu kaydetmişti.

