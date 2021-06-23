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“AstraZeneca ve Pfizer Aşıları Delta Varyantına Karşı Etkili”

23.06.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan son bilimsel araştırmada AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech’in ürettiği aşıların Corona virüsünün ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta ve Kappa varyantlarına karşı etkili oldukları belirtildi

“AstraZeneca ve Pfizer Aşıları Delta Varyantına Karşı Etkili”

Yapılan son bilimsel araştırmada AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech’in ürettiği aşıların Corona virüsünün ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta ve Kappa varyantlarına karşı etkili oldukları belirtildi.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan ve Cell tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, iki doz aşı yaptırmış olanlardan alınan kan örneklerindeki antikorların virüsün daha bulaşıcı olan Delta ve Kappa varyantlarına karşı etkili olup olmadığına bakıldı.

Araştırmada, varyantların aşıya karşı önemli ölçüde direnç gösterdiklerine ilişkin bir bulgu olmadığını, bu durumun da şu anki aşıların varyantlara karşı koruma sağladığını gösterdiği belirtildi.

Ancak araştırmacılar kandaki antikor konsantrasyonunun daha düşük düzeyde olduğu ve bunun da bazı enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında da bulundu.

Geçtiğimiz hafta Kamu Sağlığı İngiltere (PHE) tarafından yapılan bir araştırma Pfizer ve AstraZeneca aşılarının Delta varyantı sebebiyle hastanede tedavi altına alınması olasılığına karşı yüzde 90’dan fazla koruma sağladığını göstermişti.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün Delta varyantı hastalığın dünya genelinde hakim olan versiyonu haline geldiğini belirtmişti.

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