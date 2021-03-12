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AstraZeneca'da "ağır alerjik tepki" uyarısı

12.03.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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AstraZeneca'da "ağır alerjik tepki" uyarısı

AstraZeneca aşısıyla ilgili tartışmalara bir yenisi eklendi.

Tromboz şüphesiyle bazı ülkelerde uygulanması durdurulan aşının ağır alerjik tepkilere yol açabileceği bildirildi.İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ağır alerjik tepkiye yol açabileceği bildirildi.

AB içinde aşılara kullanım izni verilmesi sürecinden sorumlu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), anafilaksi (ani ve ölümcül olabilen alerjik tepki) ile aşırı duyarlılığın aşının olası yan etkileri arasına eklenmesi gerektiğini bildirdi.

EMA'dan Cuma günü yapılan açıklamada İngiltere'de bu yöndeki vakalara işaret edilerek "Ürün bilgilerinin, yan etki olarak anafilaksi ve alerjik tepkileri içerecek şekilde güncellenmesini tavsiye ediyoruz. Güncelleme, Birleşik Krallık'ta aşılanan yaklaşık 5 milyon kişi arasında anafilaksi şüphesi bildirilen 41 vakaya dayanmaktadır" denildi.

Açıklamada, vakaların dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucu en azından bazı vakalarda aşı ile ağır alerjik tepkiler arasında bağlantının muhtemel olduğu sonucuna varıldığı" kaydedildi.

"En az 15 dakika gözetim" ibaresi

EMA, ağır alerjik tepkilerin, aşılarda çok ender olarak görülebilen bilindik bir yan etki olduğuna da işaret etti. AstraZeneca'nın prospektüsünde, kişilerin aşılama sonrasında alerjik tepkilere karşı "en az 15 dakika yakın gözetimde bulundurulması" yer alıyor.

Danimarka Sağlık Kurumu dün yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı uygulanan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması vakaları" tespit edildiğini belirterek aşılamayı ihtiyati olarak askıya aldıklarını bildirmişti. Danimarka'nın ardından Norveç, İzlanda, Bulgaristan gibi ülkeler de konu tam açıklığa kavuşturulana kadar AstraZeneca aşılamalarının durdurulduğunu açıklamıştı.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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