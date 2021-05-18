HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "AstraZeneca'dan Sonra İkinci Dozda Pfizer Aşısı Olmak Güvenli"

"AstraZeneca'dan Sonra İkinci Dozda Pfizer Aşısı Olmak Güvenli"

18.05.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da Corona virüsüne karşı geliştirilen farklı aşıların birlikte uygulanması konusunda yürütülen bir araştırma sonucunda. AstraZeneca aşısı olanlara ikinci doz olarak Pfizer aşısının yapılmasının güvenli ve etkili olduğu savunuldu

İspanya’da Corona virüsüne karşı geliştirilen farklı aşıların birlikte uygulanması konusunda yürütülen bir araştırma sonucunda. AstraZeneca aşısı olanlara ikinci doz olarak Pfizer aşısının yapılmasının güvenli ve etkili olduğu savunuldu.

İspanya’daki kamu kuruluşu Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen Combivacs adlı araştırmada, bir doz AstraZeneca aşı olduktan sonra Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı olanların kanında tespit edilen IgG antikorlarının, tek doz AstraZeneca aşısı olanlara kıyasla 30 ila 40 kat fazla olduğu tespit edildi.

Diğer taraftan, ilk doz AstraZeneca’nın ardından ikinci doz olarak Pfizer uygulandığında, nötrleştirici antikorların da ikinci doz AstraZeneca’nın ürettiği antikorların 7 katı olduğu belirlendi.

Araştırmaya, bir doz AstraZeneca aşısı olan, 18 ila 59 yaş grubu arasında 670 kişi katıldı. Bunların yaklaşık 450’sine ikinci doz olarak Pfizer aşısı uygulandı.

Katılımcılar arasında ağır yan etki yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 1,7 olarak kaydedilirken, bu yan etkilerin baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlikle sınırlı kaldığı görüldü.

İngiltere’de yürütülen benzer bir araştırmanın sonucu da, iki farklı aşının uygulandığı kişilerin, her iki dozu da aynı aşıdan olanlara kıyasla daha fazla yan etkiyle karşılaştığını gösterdi.

İspanya’daki araştırma, AstraZeneca aşısının genç ve orta yaşlı kişilerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu endişesiyle bu aşıyı sadece 60 yaş ve üzerindekilere uygulama kararı almalarının ardından devreye sokuldu.

Araştırmanın yapıldığı Carlos III Sağlık Enstitüsü Direktörü Jesus Antoni Frias, araştırmanın sonucuyla ilgili olarak, “Bugün elde ettiğimiz sonuçlar, AstraZeneca aşısından bir doz olan kişilerin başka bir aşıdan ikinci doz olabileceğini gösteriyor ancak bu kararı vermek araştırmayı yürütenlerin sorumluluğunda değil” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istediNetanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.