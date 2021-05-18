"AstraZeneca'dan Sonra İkinci Dozda Pfizer Aşısı Olmak Güvenli"

Katılımcılar arasında ağır yan etki yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 1,7 olarak kaydedilirken, bu yan etkilerin baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlikle sınırlı kaldığı görüldü.

Araştırmaya, bir doz AstraZeneca aşısı olan, 18 ila 59 yaş grubu arasında 670 kişi katıldı. Bunların yaklaşık 450’sine ikinci doz olarak Pfizer aşısı uygulandı.

Diğer taraftan, ilk doz AstraZeneca’nın ardından ikinci doz olarak Pfizer uygulandığında, nötrleştirici antikorların da ikinci doz AstraZeneca’nın ürettiği antikorların 7 katı olduğu belirlendi.

İspanya’daki kamu kuruluşu Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen Combivacs adlı araştırmada, bir doz AstraZeneca aşı olduktan sonra Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı olanların kanında tespit edilen IgG antikorlarının, tek doz AstraZeneca aşısı olanlara kıyasla 30 ila 40 kat fazla olduğu tespit edildi.

İspanya’da Corona virüsüne karşı geliştirilen farklı aşıların birlikte uygulanması konusunda yürütülen bir araştırma sonucunda. AstraZeneca aşısı olanlara ikinci doz olarak Pfizer aşısının yapılmasının güvenli ve etkili olduğu savunuldu.

İngiltere’de yürütülen benzer bir araştırmanın sonucu da, iki farklı aşının uygulandığı kişilerin, her iki dozu da aynı aşıdan olanlara kıyasla daha fazla yan etkiyle karşılaştığını gösterdi.

İspanya’daki araştırma, AstraZeneca aşısının genç ve orta yaşlı kişilerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu endişesiyle bu aşıyı sadece 60 yaş ve üzerindekilere uygulama kararı almalarının ardından devreye sokuldu.

Araştırmanın yapıldığı Carlos III Sağlık Enstitüsü Direktörü Jesus Antoni Frias, araştırmanın sonucuyla ilgili olarak, “Bugün elde ettiğimiz sonuçlar, AstraZeneca aşısından bir doz olan kişilerin başka bir aşıdan ikinci doz olabileceğini gösteriyor ancak bu kararı vermek araştırmayı yürütenlerin sorumluluğunda değil” dedi.

