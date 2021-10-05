AstraZenecadan yeni koronavirüs ilacı! Acil kullanım onayı talep edildi

Şirket, bugün yaptığı açıklamada ilacın insanlarda herhangi bir koronavirüs semptomu geliştirme riskini yüzde 77 oranında

azalttığını gösteren 5 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen deneyin son aşama verilerini de paylaştı.

AstraZeneca, AZD7442 adı verilen bir antikor tedavisi olan tedavi yönteminin, koronavirüs aşıları karşısında yeterince güçlü

bir bağışıklığa sahip olmayan kişilerin korunmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

VÜCUTTA AYLARCA KALACAK LABORATUVAR YAPIMI ANTİKORLAR

Aşılar, hedef antikorlar ve enfeksiyonla savaşan hücrelerden oluşan bir cephane geliştirebilmek için aktif bir bağışıklık sistemine güvenirken, AZD7442, enfeksiyon durumunda virüsü kontrol altına almak için vücutta aylarca kalacak şekilde

tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içermektedir.

AZD7442 ilacının ABD'den onay alması, yaygın olarak kullanılan koronavirüs aşısı henüz ABD'de onaylanmamış olan

AstraZeneca için büyük bir kazanç olacak.

"MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"

AstraZeneca, ABD ve diğer hükümetlerle AZD7442 için tedarik anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters

