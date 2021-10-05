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  4. AstraZenecadan yeni koronavirüs ilacı! Acil kullanım onayı talep edildi

AstraZenecadan yeni koronavirüs ilacı! Acil kullanım onayı talep edildi

05.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden koronavirüsü önlemeye yönelik yeni bir tedavi ilacı için acil kullanım izni vermesini talep ettiğini açıkladı.

Şirket, bugün yaptığı açıklamada ilacın insanlarda herhangi bir koronavirüs semptomu geliştirme riskini yüzde 77 oranında
azalttığını gösteren 5 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen deneyin son aşama verilerini de paylaştı.

AstraZeneca, AZD7442 adı verilen bir antikor tedavisi olan tedavi yönteminin, koronavirüs aşıları karşısında yeterince güçlü
bir bağışıklığa sahip olmayan kişilerin korunmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

VÜCUTTA AYLARCA KALACAK LABORATUVAR YAPIMI ANTİKORLAR

Aşılar, hedef antikorlar ve enfeksiyonla savaşan hücrelerden oluşan bir cephane geliştirebilmek için aktif bir bağışıklık sistemine güvenirken, AZD7442, enfeksiyon durumunda virüsü kontrol altına almak için vücutta aylarca kalacak şekilde
tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içermektedir.

AZD7442 ilacının ABD'den onay alması, yaygın olarak kullanılan koronavirüs aşısı henüz ABD'de onaylanmamış olan
AstraZeneca için büyük bir kazanç olacak.

"MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"

AstraZeneca, ABD ve diğer hükümetlerle AZD7442 için tedarik anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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