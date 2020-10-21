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AstraZeneca’nın Aşı Deneyi Bir Can Kaybına Rağmen Sürecek

21.10.2020 22:43 | Son Güncelleme

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Dairesi (Anvisa), İngiliz AstraZeneca şirketi ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının deneylerine katılan gönüllülerden birinin hayatını kaybettiğini, ancak deneyin buna rağmen devam edeceğini bildirdi

AstraZeneca’nın Aşı Deneyi Bir Can Kaybına Rağmen Sürecek

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Dairesi (Anvisa), İngiliz AstraZeneca şirketi ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının deneylerine katılan gönüllülerden birinin hayatını kaybettiğini, ancak deneyin buna rağmen devam edeceğini bildirdi.

İlaç firması AstraZeneca konuyla ilgili yorum yapmadı, ancak konuya yakın bir kaynak Reuters haber ajansına hayatını kaybeden gönüllünün deneyin aktif koluna üye olmadığını söyledi ve ‘‘Öyle olsaydı deneye son verilirdi’’ dedi.

Bu açıklama, ölen gönüllünün kontrol grubuna dahil olabileceği yorumlarını arttırdı. Bu tür deneylerde gönüllüler aşının verildiği grup ve karşılaştırmanın yapılabilmesi için oluşturulan kontrol grubu olarak ikiye ayrılıyor.

Oxford Üniversitesi deneyin devam etmesinin planlandığını doğruladı. Yapılan açıklamada ‘‘Dikkatle yapılan değerlendirmelerin ardından klinik deneyin güvenliğiyle ilgili bir kaygı olmadığına karar verildi’’ denildi. Brezilya gazetesi O Globo ise gönüllüye AstraZeneca ve Oxford’un aşısının değil, plasebo verildiğini bildirdi. Plasebo, deney aşamasındaki bir aşı ya da ilacın etkisinin anlaşılması için kullanılan ve hiçbir etkisi olmayan madde.

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Dairesi, deneye katılanların bilgilerinin gizli olduğunu belirterek konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Brezilya’daki deneyin üçüncü aşamasını organize eden Sao Paulo Federal Üniversitesi, hayatını kaybeden gönüllünün Brezilyalı olduğunu belirtti, ancak nerede yaşadığını açıklamadı.

AstraZeneca’nın hisseleri haberin yayılmasının ardından yüzde 1,7 değer kaybetti.

Brezilya’da federal hükümet, İngiltere üretimi aşıyı satın almayı ve Rio de Janeiro kentindeki FioCruz biyomedikal araştırma merkezinde üretmeyi planlıyordu. Çinli Sinovac ilaç firmasının rakip aşısının deneyleriyse Sao Paulo’daki devlet araştırma merkezi Butantan Enstitüsü’nde sürüyor.

154 bin kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği Brezilya, Corona virüsü salgınının ABD’den sonra en çok ölüme neden olduğu ülke. Brezilya 5 milyon 200 bin vakayla ABD ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada.

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