AstraZeneca’nın Aşı Deneyi Bir Can Kaybına Rağmen Sürecek

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Dairesi (Anvisa), İngiliz AstraZeneca şirketi ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının deneylerine katılan gönüllülerden birinin hayatını kaybettiğini, ancak deneyin buna rağmen devam edeceğini bildirdi.

İlaç firması AstraZeneca konuyla ilgili yorum yapmadı, ancak konuya yakın bir kaynak Reuters haber ajansına hayatını kaybeden gönüllünün deneyin aktif koluna üye olmadığını söyledi ve ‘‘Öyle olsaydı deneye son verilirdi’’ dedi.

Bu açıklama, ölen gönüllünün kontrol grubuna dahil olabileceği yorumlarını arttırdı. Bu tür deneylerde gönüllüler aşının verildiği grup ve karşılaştırmanın yapılabilmesi için oluşturulan kontrol grubu olarak ikiye ayrılıyor.

Oxford Üniversitesi deneyin devam etmesinin planlandığını doğruladı. Yapılan açıklamada ‘‘Dikkatle yapılan değerlendirmelerin ardından klinik deneyin güvenliğiyle ilgili bir kaygı olmadığına karar verildi’’ denildi. Brezilya gazetesi O Globo ise gönüllüye AstraZeneca ve Oxford’un aşısının değil, plasebo verildiğini bildirdi. Plasebo, deney aşamasındaki bir aşı ya da ilacın etkisinin anlaşılması için kullanılan ve hiçbir etkisi olmayan madde.