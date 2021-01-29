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AstraZeneca'ya Avrupa için yeşil ışık

29.01.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının 18 yaş üstü grupta kullanımı için onay verdi.

Aşı için üst yaş sınırı konmadı. Alman Aşı Komisyonu, aşıyı 65 yaş üstüne tavsiye etmemişti.AB ile AstraZeneca şirketi arasında sevkiyat nedeniyle yaşanan gerginlik sürerken Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) aşının AB içinde kullanımı için onay çıktı.

EMA, aşının 18 yaş üstündeki herkese uygulanabileceğini ve yaşlılar için de uygun olduğuna inandığını bildirdi. Açıklamada aşının klinik deneylerde yaklaşık yüzde 60'lık etkinlik gösterdiği belirtildi, ancak deneylerde 55 yaş üstünden az sayıda denek bulunduğuna da işaret edildi.

Aşının 55 yaş üstüne ne şekilde tesir ettiğiyle ilgili sonuca varabilecek yeterli verinin bulunmadığını belirten EMA, "yine de bu yaş grubunda bağışıklık tepkisi gözlemlenmesinden ve diğer aşılardaki deneyimlerden yola çıkarak aşının koruma sağlamasının beklendiğini" kaydetti.

EMA'nın onayının ardından, AB içindeki kullanım için resmi izni AB Komisyonu verecek.

Alman uzmanlar 65 yaş üstüne tavsiye etmemişti

Alman Aşı Komisyonu, aşıyla ilgili dün yaptığı güncellemede AstraZeneca'nın 65 yaş üzerindeki etkinliği konusunda elde yeterli veri bulunmadığını belirterek bu nedenle sadece 65 yaş altına uygulanmasını tavsiye etmişti.

AstraZeneca böylece şimdiye kadar AB içinde kullanım için izin alan üçüncü aşı oldu. Daha önce yine mRNA yöntemiyle üretilen BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın aşıları kullanım izni almıştı.

AB-AstraZeneca gerginliği

AB Komisyonu, şirkete 300 milyon dozluk aşı sipariş vermiş, 100 milyon ek sipariş opsiyonunu da sözleşmeye dahil etmişti. Ancak şirketin geçen hafta bir açıklama yaparak, Mart ayı sonuna kadar taahhüt edilen miktarın sadece yüzde 40'ını teslim edebileceğini bildirmesi ipleri gerdi.

Şirketin AB dışındaki İngiltere gibi üçüncü ülkelere sevkiyatı planlandığı gibi sürdürdüğünden şüphelenen AB, Birlik içinde üretilen aşıların ihracatının gözetlenmesine yönelik bir mekanizma oluşturmayı planlıyor.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, AB'nin tedarik anlaşmasını yapmakta geciktiğini, bu nedenle şirketin Belçika'daki fabrikada üretimde yaşanan sorunları halletmek için yeterli zamanının kalmadığını savunmuştu. Soriot, benzer sorunların İngiltere'deki üretim zincirinde de yaşandığını, ancak Londra'nın anlaşmayı AB'den üç ay önce yapması nedeniyle sorunların giderilmesinin mümkün olabildiğini kaydetmişti.

dpaAFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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