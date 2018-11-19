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Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, astrolog Egemen Töreli (51), yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

Çorlu'da yaşayan astrolog Egemen Töreli, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.T.'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet, önce Töreli'ye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Töreli, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Egemen Töreli, götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Astrolog egemen töreli

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