Astroloji bugünlerde neden çok popüler?

Yine de son bir yıl içinde büyüyen ilginin arkasında bu "her şeyden ve herkesten kopuş"un rolü olsa da teknolojik buluşlar ve yeni kuşakların (Z kuşağı) değişen inanç dünyasının da bu patlamanın arka planını çok daha önceden oluşturduğunu not etmek gerekiyor.

New York City'den, 28 yaşındaki yazar Caroline Goldstein "İnsanlar umarsızca bu durumu anlamlandırmaya ve çıkış yollarını bulmaya çalışıyorlar. Astroloji gezegenlerin döngülerini takip eder, dolayısıyla astrolojiye baktığınızda geçmişte bazı şeylerin tekrarlandığını görürsünüz. Şu anda yaşanan her şeyin geçmişte yaşanmış bir versiyonu vardır. Sanırım bu bende kesinlikle bir rahatlama yaratıyor" diyor.

The Astrology Podcast adlı bir podcast yayını yapan Denver, Colorado'dan astrolog Chris Brennan, "Astroloji geleneksel olarak hem bilim hem de Hristiyanlık gibi çoğu ana akım dinin uzağında duran bir alan. Bu da onu toplumsal olarak ne tamamen bilimsel ne tamamen dini olan, garip bir yere koyuyor. Ve bazen de bu iki alan arasında bir köprü bulmak isteyen, ya da her iki alanda. da aradığı cevapları bulamayan insanlara, bir tür faydalı orta yol gibi görünebiliyor" diyor.

YouTube ve TikTok üzerinden yayınladığı videoları üzerinde çalışabilmek için bir süredir, bir ayda 12'den fazla doğum haritası (seansı 100 sterlin ücretle) okumamaya karar vermiş.

Jüpiter ve Satürn'ün teknoloji ve işbirliği burcu olan kovayla buluşması ile "2021'in önemli bir kısmının enerjisi iyi" diyor.

Yükselen bir sektör

Astrologların çoğu bu işe para için girmiyorsa da geniş bir takipçi kitlesi oluşan astrologlar becerilerini paraya çevirmenin giderek daha yaratıcı yollarını buluyorlar.

Günümüzün en beğenilen astrologlarından Chani Nicholas, basıldığı hafta 14 bin satan You Were Born for This (Bunun İçin Doğdun) adlı kitabı için hem Netflix'le hem de yeni bir uygulama için anlaşma yaptı.

Nicholas'ın Los Angeles merkezli şirketinde şu anda işlerle baş edebilmek için her biri yılda 100 bin doların üzerinde maaş alan üç ayrı yönetici çalışıyor.

Yakınlarda TikTok'taki en ciddi astrolog ilan edilen Maren Altman 10 ay içerisinde YouTube videolarını bir avuç insanın seyrettiği birinden milyonu aşkın izleyici olan bir fenomene dönüştü.