Astroloji ve fal meraklısı arkadaşları için yılbaşı hediyesi bulamayanları kurtaracak ürün önerileri

İnsanların ilgi duyduğu alanlar çeşitlilik gösterse de astrolojiye ve fala meraklı olanların sayısı azımsanamayacak kadar çok. Yeni yıl için astroloji ve fal temalı bir hediye vermeyi düşündüğünüz arkadaşınız varsa listemizde bulabileceğiniz özel temalı hediye önerilerine mutlaka göz atın!

1. Günlük hayatların vazgeçilmez eşyalarından: Burçlara özel kupalar

Kimi zaman çay, kimi zaman kahve, kimi zaman meyve suyu... Neredeyse her gün bir şeyler içmek için kullandığınız kupalar harika bir yılbaşı hediyesi olabilir! Astrolojiye ve burçlara ilgi duyan arkadaşınız için farklı burçlara özel tasarlanmış muhteşem kupalardan birini hediye edebilirsiniz. Farklı renk ve desenleri bulunan kupalardan arkadaşınıza en uygun ürünü seçebilir, yeni yıla onu mutlu ederek girebilirsiniz.

''Geometrik astroloji'' temalı, akrep burçlarını simgeleyen siyah-beyaz kupayı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Astroloji temalı diğer tüm kupa modellerine ise buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

2. Göksel olayları günlük olarak takip etmek artık çok kolay: 2022 Astroloji Takvimi

Astrolojiye göre gökyüzündeki büyük gezegen ve gök cisimlerinin tamamı günlük yaşantınıza ciddi etkilerde bulunuyor. Astroloji, bu etkileri göz önünde bulundurarak hem günlük rutininizi hem önemli işlerinizi doğru zamanlarda yapabilmeniz adına size yol gösteriyor. Eğer arkadaşınızın astrolojiye merakı varsa bu günlük etkileri bilmek onun için oldukça önemli! Hediye olarak alacağınız harika astroloji takvimleriyle onun bu etkilerden haberdar olmasını sağlamaya ne dersiniz? Ünlü astrolog Hande Kazanova'nın hazırladığı mor tonlardaki harika masa takvimi, Ay'ın burçlara etkisi ve hareketleri, burçların genel özellikleri, tüm burçlar için 2022 yılı öngörüleri gibi astroloji açısından son derece önemli bilgileri içeriyor.

Astroloji ve Burçlar Masa Takvimi'ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Özel enerjileriyle yönlendirme yapabilen tarot kartları!

Falsever arkadaşı için hediye arayanlara muhteşem bir öneriyle devam ediyoruz! Fala ilgi duyan hemen hemen herkes hayatının mevcut durumu veya geleceği hakkında bilgi edinebilmek için fal baktırıyor. En yaygın fal bakma yöntemlerinden biri olan tarota ilgi duyan bir arkadaşınız varsa tarot kartlarını nasıl kullanacağını kolayca öğrenmesini sağlamak ister misiniz? Cevabınız ''Evet!'' ise Kolay Tarot Kiti tam da aradığınız hediye! Kullanımı kolay yaldızlı tarot destesi ve Jozephine Ellershaw'ın hazırladığı el kitabı sayesinde tarot falı bakmak artık çok kolay. Bu el kitabı, tarot kartları hakkında önemli bilgiler ve tarot bakmak için ihtiyacınız olan püf noktaları içeriyor.

Oldukça pratik olan bu kiti incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Özel zamanları meditasyon yapmadan geçirmek istemeyenlere: Yeni Ay Ritüeli Kiti

Astroloji meraklısı kişiler için en önemli zamanlardan biri de ''Yeni Ay'' zamanı. Bu dönemde yapılan ritüel, meditasyon ve enerji çalışmaları fazlasıyla önemseniyor. Eğer arkadaşınız bu tür çalışmalara ilgi gösteren biriyse Yeni Ay Meditasyonu Ritüel Kiti sizin için harika bir hediye seçeneği olabilir. Bu pratik kit; dilek defteri, yeni ay ritüeline uygun olacak biçimde özenle seçilmiş bir kutu tütsü, kavanoz mum gibi ritüel için gerekli olan her şeyi içeriyor.

Arkadaşınıza bu muhteşem kitten hediye etmek istiyorsanız satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Geleneksek kahve falından vazgeçemeyenlere: Karaca Kahve Fincanı Takımı

Fal deyince akla ilk gelen görüntülerden biri, ters çevrilmiş ve soğuması beklenen kahve fincanı oluyor. Farklı tekniklerin varlığı bilinse de birçok kişi klasik usul sayılan kahve falından ve dolayısıyla Türk kahvesinden vazgeçemiyor. Karaca tam da bu kişilerin beğeneceği tarzdaki fincanlarıyla kahve severleri etkileyecek gibi görünüyor. İlk bakışta kırmızı, lacivert ve açık mavi renklerdeki nakışlı tasarımı ile dikkat çeken bu şık fincanlar 90 mililitre kapasitesiyle doyasıya bir kahve deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Zarif görünümü ve ergonomik tasarımı ile son derece beğenilen fincan takımını incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

6. Astroloji hakkındaki tüm temel bilgileri edinebileceğiniz muhteşem bir kaynak: Astroloji 101

Astroloji meraklısı herkesin sahip olması gereken bir başka ürünle hediye önerilerine devam ediyoruz. Burçlara ve astrolojiye ilgi duyan herkes mutlaka internet üzerindeki rehberler ve bilgilendirici kaynaklardan yararlanıyor. Peki, bu kaynaklardaki tüm önemli temel astrolojik bilgiler tek bir kitapta toplanmış olsaydı? İşte aradığınız kitap Astroloji 101! Güneş burçları, Ay burçları, gezegenler, evler gibi birçok temel astrolojik konuyu başarılı bir şekilde ele alan yazar Kathleen Sears'ın bu kitabı astroloji meraklısı arkadaşınız için muhteşem bir hediye olacak!

Astroloji 101'i daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Hem ergonomik hem ekonomik: Burçlara özel bez çantalar

Özellikle pandemi döneminde uzun süre evde kalmanın da etkisiyle birçok kişi rahatlığa daha fazla önem vermeye başladı. Bu durum, kişilerin kıyafet ve aksesuar seçimlerinde daha ergonomik olan ürünlere yönelmelerine neden oldu. İşte bu sebeple, klasik model şık çantaların yerini bez çantalar almaya başladı. Uygun fiyatlı ve kullanışlı oluşlarının yan sıra tarzınıza kattıkları salaş ve bohem hava ile oldukça beğenilen bez çantaların her bir burç için özel olarak tasarlanmış olan modellerini kaçırmayın. Arkadaşınızın burcuna göre seçeceğiniz bez çanta, en güzel yılbaşı hediyesi olmaya aday!

Harika bez çantalara buradan göz atabilirsiniz.

8. Astrolojiseverlere özel hazırlanmış hediye kutusu

Astroloji meraklısı arkadaşınıza alabileceğiniz en güzel yılbaşı hediyelerinden biri ile devam ediyoruz. Bikutumutluluk markasının özel konseptli ve temalı hediye kutuları, astroloji merakı olanlar için de seçenekler sunuyor. Astrolojiye ilgi duyan arkadaşınıza alabileceğiniz gökyüzü konseptindeki hediye kutusu; rüyalarınızı not edebilmenizi sağlayan muhteşem bir rüya günlüğü, pembe renkli ve eşsiz kokulu bir mum, doğal taşlardan yapılmış bir bileklik, Ay şekilli şık bir kolye ve evrene pozitif enerji gönderebilmenizi kolaylaştıran motto kartları içeriyor.

Gökyüzü Astroloji Hediye Kutusu Seti'ni detaylıca incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Gününüzü astrolojiyle planlayın: Gökyüzünün Mesajları Ajandası

Hayatı daha planlı ve düzenli yaşayabilme konusunda en büyük yardımcılardan biri de ajandalar. Uzun veya kısa vadeli planlar yapmak hayatın kontrolünü elinize almanızı sağlıyor. Astroloji meraklıları ise bu planları genellikle astrolojik göstergelere ve göksel olaylara göre yapıyor. Önemli her göksel olayın not olarak düşüldüğü Gökyüzünün Mesajları Ajandası sayesinde astroloji aşığı arkadaşınıza günlerini, haftalarını ve aylarını daha kolay ve keyifli bir şekilde planlaması konusunda yardımcı olabilirsiniz.

Astrolog Almina Ebru Gençay'ın harika ajandasını daha detaylı incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilrsiniz.

10. Burçlara özel not defteri



Planlamadan ve defterlerden bahsetmişken gerek günlük işleri not almak gerekse istediğiniz herhangi bir şeyi yazmak için kullanabileceğiniz not defterlerinden bahsetmemek olmaz. Özellikle çantalara kolayca sığarak tüm gün size eşlik edebilecek boyuttaki not defterlerinin oldukça kullanışlı olduğunu söylemek mümkün. A5 boyutunda olmasıyla ve yüksek kâğıt kalitesiyle ilgi çeken bu not defterlerinin burçlara özel tasarlanmış modelleri arkadaşınız için muhteşem bir hediye olacak!

Balık Burcu Sevimli Astroloji Tasarım Sert Kapaklı Defteri incelemek veya satın almak için buraya, burçlara özel tasarlanmış diğer not defterlerini incelemek için ise buraya tıklayabilirsiniz.