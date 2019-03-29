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Bilim dünyası şaşkın! Meğer orada Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

Bilim insanları, Mars'ta bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğü ve Dünya'dakilerden daha büyük nehirlerin bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.

Bilim dünyası şaşkın! Meğer orada Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış

ABD'nin Chicago Üniversitesinden bilim insanları, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan araştırmada, Mars'taki iklim şartlarına dair mevcut bilgilerin aksine Kızıl Gezegen'in milyonlarca yıl önce suyun gece ve gündüz sıvı halde kalmasını sağlayan sıcak iklime sahip olduğuna dair izler bulunduğunu bildirdi.

Mars'ta su aşındırması sonucu oluştuğu anlaşılan derin vadiler bulunduğunu ifade eden araştırmacılar, bu vadi yataklarının genişliğinin tabanlarındaki çakıl taşı oluşumlarının, buradan akan nehirlerin Dünya'dakilere göre çok daha büyük ve güçlü debiye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Ancak bilim insanları söz konusu kanıtların, Kızıl Gezegen'in ikliminin evrimine dair mevcut bilgilerle çeliştiği, böylesine güçlü sulak iklimin hangi şartlarda oluştuğunun bilinemediğini ifade etti.

Mars'ın geçmişinde belirli bir dönemde suyun gece ve gündüz şartlarında sıvı halde kalmasını sağlayan sera etkisinin oluştuğunun anlaşıldığını bildiren araştırmacılar, bunun uzun süre devam ettiğini ancak bu iklim koşullarının uzun zaman içinde değil, bir düğmenin açılıp kapanması gibi aniden değiştiğini ve aşırı soğuk ve kurak iklimin hakim olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Bu durumun Mars'ta atmosfer oluşumunun daima zayıf olduğuna dair bilinen açıklama modelleriyle çeliştiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
nehir Mars sulak astronomi

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