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Astronot maaşları dudak uçuklatıyor!

20.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Hem milyonlarca kişinin hayalini yaşamayı sağlıyor hem de dolgun bir maaşla rüya gibi bir gelecek vaad ediyor. Böyle bir mesleği kim istemez ki!

Herkesin hayallerini süsleyen imkanlarıyla dikkat çeken astronotluk tüm zorluklarına rağmen sağladığı kazançla 7'den 70'e herkesin aklını çelmeyi başarıyor. Peki bu mesleği yapabilmek için hangi kriterlere uygun olmak gerekiyor? İsteyen her kişinin astronot olması mümkün mü? Astronot olan kişiler ne kadar kazanıyor? İşte gelecekte çok daha fazla kişinin yapmasının hedeflendiği astronotlukla ilgili merak edilenler...

Astronot olmak için gerekli kriterlere sahipseniz şansınız var. Çünkü NASA, geçmişte bir veterinerden bile usta bir astronot yetiştirmişti.
Astronotluk için adaylar en kısa 160 cm olmak zorunda. Ayrıca astronotların oturur pozisyonda kan basıncının 140/90’ı geçmemesi de aranan şartlar arasında.
Adaylar astronot olabilmek için çok zorlu bir testlerden geçiyorlar ve NASA yetkilileri ile yaptıkları görüşme sırasında da kişileri etkilemek zorundalar.
Bu eğitimlerde bir uçuş elbisesi ve tenis ayakkabıları giyerek 25 metrelik bir havuzda 10 dakika boyunca yüzmeniz istenebiliyor ya da yer çekimsiz ortam testleri yapmak için bir jet uçağı ile yukarı-aşağı şekilde sürat yapmanız.
Olur da seçilirseniz, 2 yıllık bir eğitim ve değerlendirme programına başlıyorsunuz. Astronot olabilmek için mühendislik, bilim veya matematik bölümünden mezun olmak gerekiyor. Ancak tüm bu testlerin sonucunda aldıkları maaş ise zorluklara fazlasıyla değiyor.
Bir astronotun maaşı genelde 60-130 bin dolar (yaklaşık 345 bin TL- 750 bin TL) arasında değişiyor.
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