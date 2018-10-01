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Astronot olmak isteyenlere zor sorular

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu.

Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı (CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA) (ntv)

Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor (Zeka testi)

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V'nin değeri nedir?

V'nin değeri nedir?
a) 2volts b) 4volt c) 4.5volt d) 6volts
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Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün b) 30 gün c) 28 gün d) 27 gün
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CEVAPLAR

CEVAPLAR
b) 4volt
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a) 26 gün
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d şıkkı
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c şıkkı
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c şıkkı
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c şıkkı
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b şıkkı
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b şıkkı
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