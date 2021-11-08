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Astronot Vang Yaping uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın oldu

08.11.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in ikinci kadın astronotu Vang Yaping Shenzhou 13 misyonuyla gittiği Tiangong Uzay İstasyonu'nda Pazar günü uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Astronot Vang Yaping uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın oldu

Dün inşası süren Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalara katılan iki astronottan 41 yaşındaki Vang Yaping, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın ünvanını kazandı.

Vang Yaping, misyonun 55 yaşındaki komutanı Zhai Zhigang ile birlikte bazı testler ve donanımın yerleştirilmesine yardımcı olmak üzere istasyonun merkez modülü Tianhe'den çıkarak 6,5 saatlik bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

İki astronot geçen ay Shenzhou-13 uzay aracı ile Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

Uzay İstasyonu'nun inşasının gelecek yılın sonunda bitmesi bekleniyor.

Ay'a gözlem araçları gönderen ve Mars yüzeyine araç indiren Çin uzay çalışmalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedefliyor.

Vang Yaping (sağda)

Shenzhou 13 misyonu

Dün yapılan uzay yürüyüşüne Tiangong Uzay İstasyonu'na 6 aylık bir çalışma için gönderilen 3 mürettebatlı Shenzhou-13 uzay aracının komutanı Zhai Zhigang ile Çin'in ikinci kadın astronotu Vang Yaping katıldı.

Mürettebatın üçüncü üyesi Ye Guangfu ise çalışmaya merkez modülün içinden yardımcı oldu.

Geçen ay fırlatılan Shenzhou-13, birkaç saat sonra mürettebatıyla uzay istasynunun Tianhe modülüne varmıştı.

Çin İnsanlı Uzay Çalışmaları Kurumu uzay yürüyüşü planını geçen hafta duyurmuş ancak ayrıntı vermemişti.

Shenzhou-13

6 ay çalışacaklar

Vang Yaping 2013'teki Shenzou-10 misyonuna katılmış ve Çin'in ikinci kadın astronotu olmuştu. Bu misyon sırasında uzaydan yeryüzündeki Çinli çocuklara canlı video bağlantısıyla fizik dersi de vermişti.

Halen uzay istasyonunda devam eden misyonun komutanı Zhai Zhigang ise 2008 yılında Shenzou-7 misyonu sırasında uzayda yürüyen ilk Çinli astronot ünvanını kazanmıştı.

Mürettebatı halen çalışmalarını sürdüren Shenzhou-13, Çin'in uzay istasyonunun 2022 yılı sonunda tamamlanması görevi verilen dört insanlı misyonun ikincisi.

Bu misyonlardan ilki Eylül ayında tamamlanmış, Tianhe modülünde kalan üç astronot 90 gün boyunca inşa çalışmalarını sürdürmüşlerdi.

16 Ekim'de başlayan Shenzhou-13 misyonunun ise 6 ay sürmesi bekleniyor.

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