Astronot virali 4,5 milyon kez izlendi

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, pasif içiciliğe dikkati çeken astronot viraline ilişkin, "Film televizyonda günlük 50 gösterime kadar ulaştı. Bizim kayıtlarımızda görebildiğimiz 4,5 milyon kez izlendi ama kendiliğinden yayıldığı için kayıt tutamadığımız çok daha geniş bir kitleye ulaştığını biliyoruz." dedi. Işık, Yeşilay'ın sigaranın zararları ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde yayınladığı astronotlu viral film projesinin sonuçlarını ve toplumda yarattığı etkileri AA muhabirine değerlendirdi. Filmi çekmeden önce kaç kişinin açık alanda sigara içmenin yasak olduğunu bildiğine dair İstanbul özelinde bir araştırma yaptıklarını aktaran Işık, kişilerin yüzde 53'ünün açık alanda sigara içilmemesiyle ilgili kanundan haberdar olmadığı kaydetti. Açık alanlarda sigara kullanımının yasak olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini ifade eden Işık, açık alanlarda sigara dumanına maruz kalarak, pasif içici konuma düşen kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar için farkındalık yaratmak üzere yola çıktıklarını anlattı.

Işık, açık alanlarda sigara içilmemesi gerektiğini bilen insanların bunu nereden öğrendiklerini sorduklarında, büyük bir bölümünün haberlerden ve reklamlardan öğrendiğini fark ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Her zaman medyanın çok güçlü bir yanı var ve bu tarz konularda da medyayla beraber hareket etmemiz gerektiğini düşündük. O yüzden bu tarz bir viral filmle aslında açık alanlarda ihlalin yapıldığını, bu ihlalin önüne geçilmesi gerektiğini, yanınızdakini pasif içici konuma düşürerek, zarar verdiğinizi anlatmak adına böyle bir yönteme başvurduk. Çok da güzel dönüşleri oldu. Herkesin çok sahiplendiği bir astronotumuz oldu. Artık bu astronot da pasif içiciliğin önünde duran bir sembol olarak birçok yerde karşımıza çıkacak. En azından toplumsal olarak bir farkındalık yaratmayı amaçladık." - "Pasif içiciliğe maruz kalanlar için güçlü bir fenomen" Medyanın da filme gösterdiği ilgiyle toplumdan, özellikle de gençlerden çok güzel tepkiler ve yorumlar aldıklarının altını çizen Işıl, astronotla pasif içiciliğe dikkat çektikleri bu kampanyayla insanların konuyla ilgili rahatsızlıklarını rahatça ifade edebilecekleri bir motivasyon kaynağına sahip olduklarını dile getirdi.