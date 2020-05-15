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Astronotlar 'test seferi' için karantinaya girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

NASA astronotlarının, SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği "Crew Dragon" ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacakları test uçuşu için karantinaya girdiği bildirildi.

Astronotlar 'test seferi' için karantinaya girdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'in, SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği "Crew Dragon" ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 27 Mayıs'ta yapılacak test sefer için, "uçuş ekibi sağlık stabilizasyonu" adı verilen iki haftalık tecrit sürecine başladığı duyuruldu.

Açıklamada karantinanın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan bir tedbir değil, tüm uzay görevleri için rutin uygulama olduğu hatırlatıldı.

Behnken ve Hurley'i ISS'ye taşıyacak Crew Dragon mekiği, 27 Mayıs'ta Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak. SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

İstasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyor.

NASA'nın "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere SpaceX', "Crew Dragon" ve Boeing ise "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

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