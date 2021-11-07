Astronotlar, tuvaleti kullanmadan Dünya’ya dönecek

ABD’nin Florida kıyılarına yarın varacak olan astronotlar, bugün ISS’ten ayrılacak. Endeavour uzay kapsülüyle Dünya'ya dönecek olan NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Aki Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, kapsülde bulunan tuvaletin sızıntı yaparak arızalanması sebebiyle tuvaleti kullanmadan 20 saatlik Dünya’ya dönüş yolculuğunu tamamlayacak.

"YETERSİZ ANCAK YÖNETİLEBİLİR"

İstasyonda geçen hafta yetiştirilen acı şili biberi ile tako yemeği yapan astronotlar, dönüş öncesi ISS’ten canlı bağlantıyla yaptıkları basın toplantısında, tuvalet olmadan dönüş yolculuğu hakkında 'yetersiz' ancak yönetilebilir yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA



