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Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ulaştı

17.11.2020 12:46 | Son Güncelleme:
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Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ulaştı

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatılan kapsülle yola çıkan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatılan kapsülle yola çıkan 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü Türkiye saatiyle bu sabah 7:01’de istasyonla kilitlendi. Astronotları taşıyan kapsül yerküreden yaklaşık 400 km uzaklıktaki istasyona yaklaşık 27 saat sonra kenetlenmiş oldu.

SpaceX şirketi tarafından üretilen ve NASA’nın ilk kez bir özel şirket aracılığıyla uluslararası uzay istasyonuna gönderdiği astronatlardan 3’ü Amerikalı biri de Japon. Astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Soichi Noguchi 6 ay süreyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacaklar.

Bu süre zarfında çeşitli bilimsel deneyler yapacak olan astronotlar 6 ay sonra yine istasyona geldikleri Dragon kapsülüyle dünyaya geri dönüş yapacaklar. Astronotları taşıyan kapsül 6 ay sonra Atlantik Okyanusu’nda Florida kıyısı yakınlarına iniş yapacak.

NASA’nın Space X şirketiyle yaptığı anlaşma kapsamında 2020-2021 yılları içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıyan toplam 3 uçuş gerçekleştirilecek.

SpaceX, NASA’yla yaptığı anlaşma kapsamında bir süredir NASA’ya ait kargoları da kendi ürettiği roketleri kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırıyor. Ancak Pazar günü gerçekleşen uçuş astronot taşınan ilk ticari uçuş olarak tarihe geçti.

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