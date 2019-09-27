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Astsubay adayları yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil: - ""İhtiyaç duyulan lider personel yetiştirmek adına eğitim faaliyetleri ara vermeden devam etmektedir"

Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, 15 Temmuz Darbe Girişimini anımsatarak ülkenin eşi görülmemiş bir ihanete uğradığını söyledi.

Çitil, jandarma teşkilatının bu ihanete ortak olmadığını, büyük oranda karşı duruş sergilediğini vurgulayarak, "Bu hain kalkışmaya destek olmasa da terör örgütü üyesi olduğu tespit edilenlere derhal işlem yapılmış ve bunlar, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden çıkarılmıştır. Halen tespit edilenlerin bünyemizden çıkarılmasına devam edilecektir." diye konuştu.

Terörle ve suçla mücadelede jandarmanın etkin rolüne dikkati çeken Çitil, şunları söyledi:

"İhtiyaç duyulan lider personel yetiştirmek adına eğitim faaliyetleri ara vermeden devam etmektedir. Millete aşk ve sadakatle hizmet eden, feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusu olan jandarmanın geleceğine yön verecek ve önemli görevlerini yerine getirecek lider ve komutanlarını yetiştirmek gibi onurlu bir görevi ve bu görevin tarihi sorumluluğunu üstlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde eğitim hayatına başlayan Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, kahraman astsubaylar yetiştirecektir. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz."

Okul Komutanı Albay Mehmet Çimen ve öğrenciler adına bir astsubay adayının da konuşmalarının ardından öğrenciler resmi geçit yaptı.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile astsubay adaylarının aileleri katıldı.

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