HABER

Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

ADI VERİLEN ANAOKULUNDA PASTA KESİLDİ Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya'nın anneannesi Suudiye Demir, teyzesi Sevgi Ergüven ve dayısı Emirhan Demir, ilçedeki Yıldırım Mahallesi'ndeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilen Anaokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2)

ADI VERİLEN ANAOKULUNDA PASTA KESİLDİ
Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya'nın anneannesi Suudiye Demir, teyzesi Sevgi Ergüven ve dayısı Emirhan Demir, ilçedeki Yıldırım Mahallesi'ndeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilen Anaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Anaokulunda yaşasaydı 1 yaşına girecek olan Bedirhan Mustafa için minik öğrencilerle birlikte pasta kesildi. Minik öğrenciler, şehit bebeğin doğum gününü kutlayarak 'Bedirhan bebek kalbimizdesin' ifadelerini kullandı. Şehit Bedirhan Mustafa için hazırlanan ve üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı teyzesi Sevgi Ergüven ve minik öğrenciler kesti. Anneanne Suudiye Demir daha sonra Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne geçerek kızı Nurcan ve torunu Bedirhan Mustafa'nın mezarlarını ziyaret etti. Anneanne Demir "Kuzum burada mı kutlayacaktım doğum gününü, yavrum. Doğum gününü kutladım yavrum. Küçücük bedenin nerede kaldı. Kuzumun yanında nasıl da yatıyorsun kuzum. Bugün yavrumun doğum günüydü kuzum" diye gözyaşı döktü.
Mezar başında dua okuyan Demir ailesi, şehit Bedirhan Mustafa'nın doğum gününü kutladı. Anneanne Demir, Bedirhan Mustafa'nın doğum gününü toprakta kutladıklarını ifade ederek "Her şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yanan biziz. Bedirhan bugün bir yaşına girdi, toprakta kutladık. Allah nice Bedirhan'lara uzun ömürler versin. Benim yavrumu yediler. Allah yiyenleri kahretsin" dedi.
Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu Müdürü Musa Ağa ise ''Anaokulumuza, şehit bebeğimiz Bedirhan Mustafa'nın ismi verildi. Eğer bebeğimiz yaşasaydı bugün itibariyle bir yaşında olacaktı. O yaşamıyor ama bu okuldan binlerce Bedirhan'lar, Mustafa'lar yetişecek inşallah. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu okulda okuyan 148 öğrencimizi inşallah Bedirhan Mustafa gibi yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2)Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2)Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2)Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2)

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
- Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Konsolosluğu çalışanlarının ifadeleri alınıyor- Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Konsolosluğu çalışanlarının ifadeleri alınıyor
Demir kapı ile kapatılıp bir de kilitlenen köy yolu, valinin ricasıyla açıldıDemir kapı ile kapatılıp bir de kilitlenen köy yolu, valinin ricasıyla açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.