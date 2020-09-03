Astsubay eşini öldürüp intihar etmişti! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sevgi Mahallesi'ndeki kadın kuaförünün önünde meydana geldi.

İddiaya göre, astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasındaki eşi Handan Doğru'nun sahibi olduğu kuaför salonuna gitti. İkili kapı önünde tartıştı. Bu sırada Köksal Doğru, belinden çıkardığı tabancasını art arda ateşledi. Doğru'nun tabancasından çıkan kurşunlar, Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getiren Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Mermilerin hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Köksel Doğru olay yerinden 100 metre ileride tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, Gizem Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Önal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.