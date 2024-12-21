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  4. Astsubay, eski nişanlısı olan hemşireyi öldürdükten sonra intihar etti

Astsubay, eski nişanlısı olan hemşireyi öldürdükten sonra intihar etti

21.12.2024 21:25
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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, Hakkari'de astsubay olarak görev Ertay Duru eski nişanlısı olan hemşire Ayşe Merve Sağ'ı tabancayla vurarak öldürdü. Duru, eski nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti.

Astsubay, eski nişanlısı olan hemşireyi öldürdükten sonra intihar etti

İddiaya göre, Ertay Duru (30) otomobiliyle, ayrıldığı eski nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ı (30) Menteş Mahallesi 25169 Sokak'taki evine kadar takip etti. Aracından inip, arabasını park eden Sağ'ın otomobiline giden Duru, burada eski nişanlısıyla tartışmaya başladı.

ÖNCE KADINI VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Yardım istemek için dışarı çıkan Sağ'a yanında bulundurduğu tabancayla ateş eden Duru, daha sonra aynı silahla intihar etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sağ ve Duru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Bu arada, Ayşe Merve Sağ'ın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire, Ertay Duru'nun da Hakkari'de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Astsubay Hemşire Mersin
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