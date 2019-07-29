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Astsubay hediye aldığı ayakkabı değiştirilmek istenince cinnet geçirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Adana’da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaraladıktan sonra tutuklanan astsubayın, kayınbabasına hediye aldığı ayakkabının değiştirilmek istenmesi üzerine cinnet geçirdiği ortaya çıktı.Olay, 9 Temmuz Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010.

Astsubay hediye aldığı ayakkabı değiştirilmek istenince cinnet geçirmiş

Adana’da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaraladıktan sonra tutuklanan astsubayın, kayınbabasına hediye aldığı ayakkabının değiştirilmek istenmesi üzerine cinnet geçirdiği ortaya çıktı.
Olay, 9 Temmuz Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 11. katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Adana’da astsubay olarak göreve başlaşan ve 3 ay öncede Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22), olay günü işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner’in (58) evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, burada yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi Güçlü astsubaya, "Babama aldığın ayakkabıyı babam beğenmedi bunu değiştirmek istiyoruz. Gidip şimdi bunu değiştirelim" dedi. Astsubay ise yorgun olduğunu tekrarlayarak başka bir zaman değiştirmek istediğini şimdi eve gitmek istediğini söyledi. Buna rağmen eşi ayakkabıyı değiştirmekte ısrar edince astsubay ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca kayınbabası devreye girerek astsubaya "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek ona hakaret etmeye başladı.
Bu arada daha önce de astsubayın kayınvalidesine aldığı hediyeleri kayınvalidesinin beğenmeyip değiştirdiğini söylediği ve ne yaparsa yapsın eşinin ailesine yaranamadığını belirterek balkona gittiği öğrenildi.
Astsubay bir süre sonra balkondan içeri girip eşini ve kayınbabasını öldürüp kayınvalidesi Sultan Ülnükıraner’i (52) de ağır yaraladı. Astsubay, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polise teslim oldu. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alınıp çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Astsubayın bir anlık cinnet getirip cinayet işlediğini ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Ağır yaralı kayınvalidesinin hastanedeki tedavisi de devam ediyor.

Astsubay hediye aldığı ayakkabı değiştirilmek istenince cinnet geçirmiş

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