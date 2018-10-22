Astsubay kazada hayatını kaybetti

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü havacı astsubay 32 yaşındaki Eyüp Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Uşak Karayolu Gürpınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Isparta Kara Havacılık Okulu'nda görevli hava astsubay Eyüp Yılmaz yönetimindeki 34 GR 0890 plakalı otomobil, Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Eyüp Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz'ın cesedi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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