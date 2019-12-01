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Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:41 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Astsubay Hasan Bal (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Başyurt Jandarma Karakolu'nda görevli Astsubay Hasan Bal'ın kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Bal, ağır yaralandı. Bal, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Bal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bal'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bal'ın Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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astsubay Elazığ

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