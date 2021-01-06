Astsubay nasıl olunur? Havacı, denizci, Jandarma, sağlık, yedek astsubay olma şartları!

Astsubay olmak için en az lise mezunu olmanız yeterli oluyor. Ayrıca lisans veya lisansüstü mezuniyeti sonrası asker olma düşünceniz varsa bu şekilde de astsubay olabiliyorsunuz. Özellikle mezuniyet sonrasında işsiz kalma korkusu ve yüksek maaş astsubaylık mesleğinin seçilmesinde önemli etkenler arasında. Astsubaylık kendi arasında branşlara ayrılıyor. Yedek astsubay, jandarma astsubayı, havacı astsubay, denizci astsubay, sağlık astsubayı, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ya da bando astsubayı olmak için farklı şartların da yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca bazı şartlar kadın ve erkek adaylar için de farklılık gösterebiliyor. Yani bütün branşlara kadın alımı yapılmıyor. Peki şartlar nelerdir, astsubay nasıl olunur? Bütün ayrıntılar burada! Astsubay Nedir ve Nasıl Olunur? Astsubay, er ve erbaştan kıdemli ve subaydan kıdemsiz olan asker olarak tanımlanır. Astsubay olmak için öncelikle adayların belli şartları karşılıyor olması gerekir. Genel olarak astsubay olmak için bütün astsubaylık branşlarında aşağıda geçerli olan şartlar söz konusudur:

Adayın öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Adayın kendisinin ve ailesinin herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının olmaması da aranan şartlar arasındadır.

Kişinin öğrenim hayatı boyunca sivil veya askeri bir okuldan çıkarılmamış olması önemlidir.

Asker olacak kişilerin en az lise mezunu olması gerekir ve branşlara göre ön lisans veya lisans mezuniyeti de istenebilir.

Genel olarak istenen yaş şartı; lise veya ön lisans mezuniyeti olanlar için 26 ve lisans mezuniyeti olanlar için ise 28’dir.

Sağlık ile ilgili de bazı belli kurallar bulunur. Sağlık muayenesinde vücut ve diş yapısının sağlam olması önemlidir. Vücudun görünen yerlerinde dövme olması veya fazla miktarda yanık olması astsubaylığa kabul noktasında engel olabilir.

Erkeklerde boy en az 164 cm, kadınlarda ise 158 cm olmalıdır.

Bu maddelerin dışında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sınavlar (spor, yazılı mülakat ve sözlü mülakat) ve istenilen diğer sınav puanlarının durumuna göre astsubaylık alımları gerçekleştirilir. Astsubay mesleğini yapacak kişiler Astsubay Meslek Yüksekokullarında iki yıllık eğitim alırlar. Bu iki yıllık eğitimin tamamlanması ile göreve başlanılır. Yedek Astsubay Nasıl Olunur? Yedek astsubaylık, yeni askerlik dönemi ile birlikte ortaya çıktı. Adaylar tarafından ise bu branşa başvurular oldukça yüksek ve halen aynı şekilde devam ediyor. Peki alımlar nasıl yapılıyor? Alımlar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç durumuna göre yapılır. Günümüzde askerlik bedelli askerlik veya uzun dönem askerlik olarak yapılabilir. Uzun dönem vatani görev hizmetini yerine getirmek isteyenler eğitim durumlarına göre yedek subay veya yedek astsubay olarak görev yapabilir. Kişinin istemesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde teklif yapılır. Böylece yedek subay veya yedek astsubay olma hakkı verilir. Yedek astsubay olarak vatani görevini yapmak isteyen kişinin meslek yüksekokulu veya lisans mezunu olma şartı vardır. Vatani hizmetin bu branşta yapılması durumunda adaylar öncelikle ilk iki ay eğitime girerler. İki aylık eğitim sürecinde kişilere herhangi bir maaş verilmez. Sonraki on aylık süreçte ise kişi maaşa bağlanır. Bu şekilde maaş alarak askerlik hizmeti tamamlanabilir.

Jandarma Astsubay Nasıl Olunur? Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden jandarma astsubayı olmak isteyen adaylar başvurularını yapabilirler. Bu sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir. Genel şartların yanında bu branşa kayıt yaptırmak için en az lise mezunu olma şartı aranır. Silah taşıma noktasında herhangi bir engelin olmaması, adli sicil kaydının olmaması da kriterler arasındadır. Lise mezuniyeti sonrası adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) girmesi de gerekir. Bu aranan şartların karşılanıyor olması durumunda jandarma astsubayı olarak başvuru yapılabilir. Başvuru sonrasında kabulü gerçekleştirilen adaylar belli eğitimlerin ardından masa başı veya operasyonlarda görevli olmak üzere göreve başlatılırlar. Havacı Astsubay Nasıl Olunur? Hava astsubayı olmak için 21 yaşını geçmemiş olma, TYT oturumuna girmiş olma ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılmış olma zorunluluğu vardır. Ayrıca bu branş için sadece erkek adayların başvuruları kabul edilir. Sıralama sonrası başarılı olan adayların Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’na kabulü gerçekleştirilir. Yüksekokulda iki yıllık eğitimlerini tamamlayan adaylar havacı astsubay olarak görevlerine başlayabilirler.

Denizci Astsubay Nasıl Olunur? Denizci astsubayı olabilmek için adayların ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girmeleri gerekir. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi tarafından ayrı bir sınav da yapılır. TYT sınavına girmeyen adaylar için Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’na girme şansı bulunmuyor. Adaylarda özellikle 21 yaşını geçememiş olması şartı da aranıyor. Genel şartlara ek olarak toplum tarafından uygun olarak görülmeyen işlerde çalışıyor veya çalışmış olmak, evli, nişanlı veya nikahsız bir şekilde biri ile yaşıyor olmak, okuduğu herhangi bir okuldan önceden çıkarılmamış olmak veya askeri okulda eğitim alındıysa buradan çıkmış veya çıkarılmamış olmak da denizci astsubayı olabilmek için gereken şartlar arasındadır. Sağlık Astsubay Nasıl Olunur? Sağlık astsubayı olmak için ÖSYM tarafından yapılan sınava girilmesi gerekir. Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu’na yapılan başvuru sonucunda belirtilen kontenjana göre alım gerçekleştirilir. Alınacak adaylarda istenilen özellikler ve kontenjan duyurulan ilanlarda açıkça belirtilir.

Muvazzaf Astsubay Nasıl Olunur? Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç dahilinde, genel şartlara uyum sağlayan adayların başvuruları kabul edilir. Adayların değerlendirilmeleri sonrasında tam teşekküllü hastaneden ''muvazzaf astsubay olur'' kararının olması gerekir. Bu branşta olan astsubaylar kıdemli başçavuşa kadar rütbelerini yükseltebilme şansına sahiptir. Sözleşmeli Astsubay Nasıl Olunur? Sözleşmeli astsubay olunması için en az dört yıl süreli yüksekokul veya fakülte mezunu olması şartı aranır. Lisansüstü öğrenimlerini tamamlayan adayların ise otuz iki yaşını doldurmamış olması gerekir. Bu branşa atanan adayların sözleşmeleri en az üç yıl olacak şekildedir. Bu sözleşme süresinin azami sınırı ise dokuz yıldır. Bando Astsubay Nasıl Olunur? Bando astsubayı olmak için herhangi bir Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından genel kültür sınavı yapılır. Bu sınavdan adayların en az 50 puan almaları beklenir. İki yıllık eğitim sonrasında bando astsubayı olarak göreve başlatılır. Bando astsubayları ülkenin önemli günlerinde, ulusal veya uluslararası festivallerde görev alırlar.