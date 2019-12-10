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Astsubay, oğlunun doğum gününde dövdüğü eşi ölünce tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:05 | Son Güncelleme

Burdur'da oğlunun doğum gününde fenalaşan Gül Efe (38), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Burdur'da oğlunun doğum gününde fenalaşan Gül Efe (38), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay günü Gül Efe'yi dövdüğü edilen astsubay eşi Mehmet Efe tutuklandı.
Armağan İlci Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Gül Efe, 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Çocukları kavgayı yatıştırırken, Gül Efe ise fenalaştı. Gül Efe, çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
EŞİ TUTUKLANDI
Hastanede tedavi gören Gül Efe, dün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gül Efe'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sabah cenazeyi almak için morga gelen yakınları, Gül Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle de beyin kanaması geçirip öldüğünü iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gül Efe'nin eşi Mehmet Efe'yi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek polis merkezinde ifadesi alınan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.
20 YILLIK EVLİLER
Gül Efe ve Mehmet Efe'nin amca çocukları olduğu ve yaklaşık 20 yıl önce evlendikleri, çiftin biri 18, diğeri 12 yaşında iki oğlu olduğu belirtildi. Gül Efe'nin cenazesinin, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gönderileceği kaydedildi.
'YEDİLER KIZIMI, ÖLDÜRDÜLER'
Cenazeyi teslim almaya gelen Gül Efe'nin annesi Habibe Efe, Dövmüş. Sürekli de dövüyormuş. Oğlunun doğum gününde yapmış bunu. Yediler kızımı, öldürdüler. 2 kızı, 1 anası, 1 oğlu yediler kızımı, sığdırmadılar dedi.
5 ARALIK PAYLAŞIMI
Diğer yandan Gül Efe'nin sosyal medyadaki hesabından 5 Aralık günü yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gül Efe'nin paylaşımında Atatürk'ün aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık bir grupla yürürken görüldüğü fotoğrafının üzerine, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda yükselmeye layıksın sözünün yazılı olduğu bir paylaşım yaptığı görüldü.

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