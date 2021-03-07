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Astsubay Toykuyu’yu arama çalışmaları 10’uncu gününde de devam ediyor

07.03.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 10’uncu gününde de devam ediyor.Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 10’uncu gününde de devam ediyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye; sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edilmişti.
Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut’un cansız bedenine önceki gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Laz Koyu’nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemisinin sonar cihazları ile yeri tespit edilen Bulut’un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılmıştı.

Balon yöntemiyle sudan çıkarılmıştı
Çarpışantürk-1 isimli 5 metrelik fiber tekne yapılan çalışma ile denizden çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç timlerinin titizlikle çalıştığı kurtarmada balon sistemi kullanıldı. Denizin dibinde bulunan tekneye balon bağlanarak şişirildi. Daha sonra Sahil Güvenlik botuyla sualtından Uğurlu Limanı’na doğru çekilen tekne, karadan da yapılan müdahaleyle limana çıkarılmıştı.

Uçak, helikopter ve İHA’lar arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin yanı sıra sivil dalgıçlar da arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, bugünkü çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait uçak da arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek.
Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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