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  4. Astsubay Ufuk Akıncı'nın kanı yerde kalmadı! PKK'lı teröristlere bomba yağdı... İşte o görüntüler

Astsubay Ufuk Akıncı'nın kanı yerde kalmadı! PKK'lı teröristlere bomba yağdı... İşte o görüntüler

25.01.2025 14:37
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde şehit düşen Astsubay Ufuk Akıncı'nın kanı yerde kalmadı. Akıncı'yı şehit eden PKK'lı teröristlere bomba yağdı. O görüntüler ortaya çıktı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonrası yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, 23 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilmişti.

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KANI YERDE KALMADI

Akıncı'yı Irak’ın kuzeyinde şehit eden PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu msb
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