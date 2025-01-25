Astsubay Ufuk Akıncı'nın kanı yerde kalmadı! PKK'lı teröristlere bomba yağdı... İşte o görüntüler

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonrası yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, 23 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilmişti.

KANI YERDE KALMADI

Akıncı'yı Irak’ın kuzeyinde şehit eden PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.