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'Astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarı' iddiasıyla ilgili Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 23:59 | Son Güncelleme

Van Valiliği, bazı basın organlarında ve sosyal medyada "bir astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'Astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarı' iddiasıyla ilgili Valilik'ten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, haberde ismi geçen N.A'nın, ailevi sorunları nedeniyle 16 Temmuz'da Van İlkadım Çocuk Yurduna yerleştirildiği belirtildi.

31 Temmuz'da konakladığı yurttan izinsiz ayrılan N.A'nın, polis ekiplerince bulunarak yurda teslim edildikten sonra görevlilere cinsel istismara uğradığı yönünde bilgi verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt görevlilerinin Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusuyla, N.A'nın 25 Ağustos'ta Çocuk İzleme Merkezinde ifadesi alınmıştır. N.A, ifadesinde, 1 Ağustos'ta 3-4 yıldır sevgili olduğu 25 yaşındaki A.P. ile İskele mevkisinde buluştuğunu, A.P'nin kendisiyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini ve şikayetçi olduğunu ifade etmiştir.

"T.A İSİMLİ BİR ASTSUBAY OLMADIĞI BELİRLENDİ"

N.A, 2020 yılı içerisinde hatırlamadığı bir tarihte astsubay olduğunu ifade ettiği T.A. isimli birinin evine gittiğini, ancak cinsel bir birliktelik yaşamadığını ve T.A'dan şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Yapılan araştırmalarda ilimizdeki askeri birliklerde T.A. isimli bir astsubay olmadığı belirlenmiştir. Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde yayımlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır."

N.A'nın şikayetçi olduğu A.P'nin, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, olayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. (AA)

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