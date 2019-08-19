Astsubayın cinnet getirip yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti

Olay, 9 Temmuz Salı günü Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 11. katında meydana geldi. Olay gününden 4 ay önce Adana'da astsubay olarak göreve başlayan ve 3 ay önce de Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22), işten çıktıktan sonra kayınbabası Cemal Ünlükıraner'in (58) evine gitti. Güçlü, burada eşine yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi, astsubaya, "Babama aldığın ayakkabıyı babam beğenmedi bunu değiştirmek istiyoruz. Gidip şimdi bunu değiştirelim" dedi. Astsubay ise yorgun olduğunu tekrarlayarak başka bir zaman değiştirebileceklerini şimdi eve gitmek istediğini söyledi. Buna rağmen eşi ayakkabıyı değiştirmekte ısrar edince astsubay ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca kayınbabası devreye girerek astsubaya "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek ona hakaret etmeye başladı.

Astsubay, daha önce de aldığı hediyeleri kayınvalidesinin beğenmeyip değiştirdiğini ve ne yaparsa yapsın eşinin ailesine yaranamadığını söyleyerek balkona çıktı.