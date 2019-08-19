HABER

Astsubayın cinnet getirip yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Adana'da kayınpederine aldığı ayakkabı değiştirilmek istendiği için cinnet getirip eşini ve kayınbabasını öldürüp, tutuklanan astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti.

Astsubayın cinnet getirip yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti

Olay, 9 Temmuz Salı günü Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 11. katında meydana geldi. Olay gününden 4 ay önce Adana'da astsubay olarak göreve başlayan ve 3 ay önce de Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22), işten çıktıktan sonra kayınbabası Cemal Ünlükıraner'in (58) evine gitti. Güçlü, burada eşine yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi, astsubaya, "Babama aldığın ayakkabıyı babam beğenmedi bunu değiştirmek istiyoruz. Gidip şimdi bunu değiştirelim" dedi. Astsubay ise yorgun olduğunu tekrarlayarak başka bir zaman değiştirebileceklerini şimdi eve gitmek istediğini söyledi. Buna rağmen eşi ayakkabıyı değiştirmekte ısrar edince astsubay ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca kayınbabası devreye girerek astsubaya "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek ona hakaret etmeye başladı.

Astsubay, daha önce de aldığı hediyeleri kayınvalidesinin beğenmeyip değiştirdiğini ve ne yaparsa yapsın eşinin ailesine yaranamadığını söyleyerek balkona çıktı.

TUTUKLANMIŞTI

Güçlü bir süre sonra balkondan içeri girerek eşini ve kayınbabasını öldürüp kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i (52) de ağır yaraladı. Astsubay, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polise teslim olmuş çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

40 GÜN HAYATTA KALABİLDİ

Ağır yaralı kayınvalide ise olay günü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye getirildiği günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Sultan Ünlükıraner dün gece hayatını kaybetti. Kayınvalidenin cenazesi gece otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze otopsinin ardından Ünlükıraner'in tek hayatta kalan çocuklarına teslim edilecek.

Kaynak: İHA

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor
Arnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kameradaArnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
astsubay adana kayınvalide

En Çok Okunan Haberler

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Tarihi değiştiren keşif! Dünyada bilinen ilk süt ürünleri imalatı Bursa'da gerçekleşmiş

Tarihi değiştiren keşif! İlk süt imalatı bakın nerede yapılmış

İstiklal Caddesi'nde motosikletli dehşeti!

İstiklal Caddesi'nde kalabalığın arasına dalıp, dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi! Yaralılar var

Askeri araç devrildi! Yaralılar var

Eminönü alt geçitte esnaf dükkan açtı

İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.