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Astsubayın "maganda" kurşunuyla yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 20:53 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çocuğuyla ekmek almaya giden astsubayın "maganda" kurşunuyla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiye tabancayla ateş ettiği sırada, seken kurşunla kızıyla ekmek almaya giden jandarma astsubay T.S'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa K. ile diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan Mustafa K'nin, emniyetteki ifadesinde, besicilik yaptığını, ateş ettiği şahıslara canlı hayvan verdiğini, uzun süredir parasını alamadığı için olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, dün seyir halindeki iki ayrı kamyonette bulunan kişiler arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine, Şelale yönüne giden kamyonette bulunan kişi, diğer kamyonetteki 2 kişiye silahla ateş etmişti. Olayda, kızıyla fırına ekmek almaya giden jandarma astsubay T.S, seken kurşunun isabet etmesi sonucu omzundan yaralanmıştı.

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Manavgat silahla yaralama

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