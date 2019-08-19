HABER

Astsubayın vurduğu kayınvalidesi de öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22), tartıştığı eşi Büşra Güçlü (21) ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'i (58) öldürdüğü saldırıda ağır yaraladığı kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner (52) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Astsubayın vurduğu kayınvalidesi de öldü

ADANA, (DHA) - ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22), tartıştığı eşi Büşra Güçlü (21) ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'i (58) öldürdüğü saldırıda ağır yaraladığı kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner (52) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 9 Temmuz akşamı, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evindeki eşi Büşra Güçlü'nün yanına gitti. Ertuğrul Güçlü, iddiaya göre, 4 aylık eşine yorgun olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi. Büşra Güçlü ise eşine, babasına hediye olarak aldığı ayakkabının beğenilmediğini ve değiştirmeye gitmek istediklerini belirtti. Astsubay Güçlü, bu isteğe karşı çıkınca çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada odaya giren Cemal Ünlükıraner, Güçlü'yü kızına bağırmaması konusunda uyardı. Astsubay Güçlü, daha önce de kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'e aldığı hediyelerin beğenilmeyip, değiştirildiğini belirterek, evin balkonuna çıktı.
Ertuğrul Güçlü, kısa süre sonra odaya dönüp, tabancasını eşine, kayınpederine ve kayınvalidesine ateşledi. Kurşunların hedefi olan Büşra Güçlü, babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan Cemal Ünlükıraner ve Büşra Güçlü, hayatını kaybetti.
Olayda ağır yaralanan kayınvalide Sultan Ünlükıraner de 41 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan astsubay Ertuğrul Güçlü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Astsubayın vurduğu kayınvalidesi de öldüAstsubayın vurduğu kayınvalidesi de öldüAstsubayın vurduğu kayınvalidesi de öldüAstsubayın vurduğu kayınvalidesi de öldü

İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...
Apartmanın elektrik trafosu patladı, çelik kapılar yerinden fırladıApartmanın elektrik trafosu patladı, çelik kapılar yerinden fırladı
Devrilen traktördeki baba öldü, kızı yaralandıDevrilen traktördeki baba öldü, kızı yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.