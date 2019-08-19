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Astsubayın vurduğu kayınvalidesi de öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22), tartıştığı eşi Büşra Güçlü (21) ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'i (58) öldürdüğü saldırıda ağır yaraladığı kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner (52) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADANA, (DHA) - ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22), tartıştığı eşi Büşra Güçlü (21) ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'i (58) öldürdüğü saldırıda ağır yaraladığı kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner (52) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 9 Temmuz akşamı, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evindeki eşi Büşra Güçlü'nün yanına gitti. Ertuğrul Güçlü, iddiaya göre, 4 aylık eşine yorgun olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi. Büşra Güçlü ise eşine, babasına hediye olarak aldığı ayakkabının beğenilmediğini ve değiştirmeye gitmek istediklerini belirtti. Astsubay Güçlü, bu isteğe karşı çıkınca çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada odaya giren Cemal Ünlükıraner, Güçlü'yü kızına bağırmaması konusunda uyardı. Astsubay Güçlü, daha önce de kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'e aldığı hediyelerin beğenilmeyip, değiştirildiğini belirterek, evin balkonuna çıktı. Ertuğrul Güçlü, kısa süre sonra odaya dönüp, tabancasını eşine, kayınpederine ve kayınvalidesine ateşledi. Kurşunların hedefi olan Büşra Güçlü, babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan Cemal Ünlükıraner ve Büşra Güçlü, hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan kayınvalide Sultan Ünlükıraner de 41 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan astsubay Ertuğrul Güçlü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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