HABER

ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şükrü Keleş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Aynı bölümden Kader Özdemir ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitler Anısına", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Motokros Heyecanı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Gazetecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Çalışkan da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" fotoğrafı için oy kullandı.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçkide her yıl olduğu gibi 2019 yılında da çok güçlü fotoğrafların olduğunu söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Keleş, dünyanın dört bir yanından güzel fotoğraf kareleri için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Özdemir ise AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafları çeken muhabirleri kutladı.

İletişim fakültesi öğrencileri olarak Anadolu Ajansını sürekli takip ettiklerini anlatan Özdemir, "Tüm çalışanların emeğine sağlık. Çok güzel fotoğraflar. Hepsini çok beğendik. Özellikle beğendiğimiz fotoğraflar oldu, oylarımızı onlara kullandık." diye konuştu.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Konya’da çocuk istismarı ve darp iddiasıKonya’da çocuk istismarı ve darp iddiası
Balıkesir’in ‘ateşe koşan kadınlar’ı belgesel olduBalıkesir’in ‘ateşe koşan kadınlar’ı belgesel oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi! Tamamını kopardılar

Kandilli Müdürü açıkladı: Parçaladılar

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

Kürşat Yılmaz hakkında karar

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.