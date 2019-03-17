HABER

Asude’den acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden turizmci Asude Şener son yolculuğuna uğurlandı.Kaş’ta yaşayan Asude Şener (37), iki ay önce beyin kanaması geçirdi.

Asude’den acı haber

Antalya’nın Kaş ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden turizmci Asude Şener son yolculuğuna uğurlandı.
Kaş’ta yaşayan Asude Şener (37), iki ay önce beyin kanaması geçirdi. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Şener, iyileşme sürecinin ardından iki gün önce yeniden fenalaştı. Durumu kötüleşen genç turizmci tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölümü Kaş ilçesinde büyük üzüntüye sebep olan Asude Şener’in cenazesi Kaş Merkez Süleyman Çavuş Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı’nda defnedildi.
Şener’in cenazesine Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Belediye Başkanı adayı Mutlu Ulutaş, CHP Belediye Başkanı adayı Hayri Süt, DP Belediye Başkanı adayı Erol Demirhan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

PARTNER Gören photoshop sanıyor ama... Gören photoshop sanıyor ama...
Kazada karnına bariyer saplanan genç, kurtarılamadıKazada karnına bariyer saplanan genç, kurtarılamadı
Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi gözaltına alındıŞanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.