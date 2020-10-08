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Asuman Dabak köy hayatına döndü! 'Organik bir hayat yaşıyorum'

08.10.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Asuman Dabak köy hayatına döndü! 'Organik bir hayat yaşıyorum'

Başarılı oyuncu Asuman Dabak geçtiğimiz yıllarda sağlık sorunları yaşamış ve zor günler geçirmişti. Dabak o günlerden sonra İstanbul'u terk ederek Çeşme'de köy hayatı yaşamaya başladı.

Oyuncu Asuman Dabak, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Ayaküstü soruları yanıtlayan Dabak, Çeşme'de köy hayatı yaşadığını açıkladı.

ASUMAN DABAK (1)
Boynuna vitamin uygulaması yaptırdığını söyleyen oyuncu, "Cilt bakımı için boynuma vitamin uygulaması yaptırdım. Kadınsal mevzular olduğu için bu kadar bilgi yeter" dedi.

ASUMAN DABAK (6)

Bu arada Çeşme'de köy hayatı yaşadığını açıklayan Asuman Dabak, "İşlerim için geldim. Köy hayatı yaşamayı seviyorum. Çeşme'de doğayla iç içe köy hayatı yaşıyorum. Kedim ve köpeğim var. Orada biber ve domates ekiyorum. Resmen organik bir hayat yaşıyorum" diye konuştu.

Asuman Dabak, rahim ağzı kanserine yakalanmış ve zor bir süreç geçirmişti. Dabak doktorun kendisine altı ay ömrü kaldığını söylediği ve hastalığı kabul etmediğini anlatmıştı.


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