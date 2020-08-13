Asuman'la Sevgili Dünürüm ne zaman başlıyor?

Asuman Krause'nin sunumuyla ekrana gelecek olan Asuman'la Sevgili Dünürüm pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

Gelinlerin ve dünürlerin renkli anlarının ekrana geldiği tanıtımda Asuman Krause'nin sunumuyla yarışma bir eğlence şölenine dönüşüyor. Söylenen iddialı sözler yarışmanın çok çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Gelinlerin bir olup mutfağa girdiği, dünürlerin birbirinden nefis yemeklere puan verdiği Asuman'la Sevgili Dünürüm ile eğlence anlar izleyenleri bekliyor.

v Asuman'la Sevgili Dünürüm Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Show TV’de.