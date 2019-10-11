HABER

Asur Uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Asur Uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykeli ele geçirdi. Araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) gözaltına alındı. Eser incelenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Bolu’da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildiBolu’da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bolu’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltıBolu’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.