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Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Aşure, Muharrem ayı tarihleri!

13.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure ayı ne zaman sorusu bu sene Kurban Bayramı’nın bitimiyle sıklaştı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. Günü Aşura günü olarak anılır. O gün birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtır. Bu ayda yapılan ibadetler çok değerli kılınır. Vatandaşların sık sorgulamaya başladığı “Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü ne zaman?” sorularının yanıtı haberimizde…

Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Aşure, Muharrem ayı tarihleri!

Muharrem ayı, İslam aleminin önemsediği aylardan biri. Muharrem ayının yaklaşmasıyla beraber aşure gününün ne zaman olduğu da merak konusu oldu. Bu ayda birçok Müslüman vatandaş oruç tutar, namaz kılar ve bu ayın 10. Günü aşure dağıtırlar. Peki aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Muharrem ayı tarihleri!

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur. Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

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