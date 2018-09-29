"Aşure bitkisel protein deposu ve lif kaynağıdır"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Aşure, içeriğindeki kuru baklagillerden dolayı bitkisel protein deposu ve lif kaynağıdır. Vejetaryen beslenenler için de iyi bir protein destekçisidir." ifadelerini kullandı.

Aksoylu, aşurenin içeriğindeki protein yönünden zengin bileşenleri yok olmadan nasıl pişirileceğine ilişkin yaptığı açıklamada, olmazsa olmaz temel kaynağı buğday olduğu gibi kuru fasulye ve nohutun aşurenin protein değerini ve lezzetini artırdığını ve tercih edenlerin pirinç ve bulgur da katarak çeşitliliği artırabileceğini aktardı.Kuru ve yaş meyvelerden, kuru üzüm, kuru dut, kuru kayısı, kuru incir, kuş üzümü, kestane, elma, ayva ve portakal kabuğunun tercih edilebileceğini ifade eden Aksoylu, şunları kaydetti:

"Kuru yemiş olarak kabuksuz badem içi, kabuksuz fındık içi, ceviz içi, çiğ kaju kullanmanız yeterli olacaktır. Kabuk tarçın, karanfil, kimyasal katkı maddesi içermeyen gül suyu kullanımı zengin bir aroma sağlayacaktır. Şeker kullanmak istemeyenler doğal bal, pekmez veya az miktarda keçi boynuzu tozu kullanarak şeker miktarını azaltabilirsiniz. Direk olarak keçiboynuzu kullanımı da tatlılığı arttıracak ve kıvam verecektir. Süslemek için ceviz, fındık, fıstık, nar, tarçın, hindistan cevizinden faydalanabilirsiniz. Haşladığınız buğday ve baklagilin suyunu kesinlikle dökmemelisiniz. Gaz oluşumunu önlemek adına bir gece oda sıcaklığındaki suda bekleterek bu suyu dökebilirsiniz. Baklagil türevlerinin besin değerlerinden daha verimli faydalanmak için muhakkak düdüklü tencere kullanın ve kısık ateşte pişirin. Protein deposu aşure, içeriğindeki kuru baklagillerden dolayı bitkisel protein deposu ve lif kaynağıdır. Vejetaryen beslenenler içinde iyi bir protein destekçisidir."