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AŞURE GÜNÜ 2022! Aşure günü ne zaman? Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?

04.08.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayı 2022'nin başlamasıyla beraber aşure günü hakkındaki detaylar gündeme geldi. Muharrem ayında ibadetlerini yerine getiren binlerce Müslüman vatandaş, aşure gününün ne zaman olacağını merak ediyor. 30 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı yine ibadetler eşliğinde geçiyor. Peki aşure günü ne zaman? Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? İşte tüm detaylar...

AŞURE GÜNÜ 2022! Aşure günü ne zaman? Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?

2022 Aşure günü, Muharrem ayı ve Muharrem ayı ibadetleri, Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 30 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek ayın ibadetlerini gerçekleştirmeye başladı. Muharrem ayının içerisinde gerçekleşen aşure gününün ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. Peki aşure günü ne zaman, kaç gün? Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? İşte 2022 aşure günü ve Muharrem ayı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

aşure dua

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?

Muharrem ayı, tüm İslam camiası tarafından oldukça mübarek ve özel günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte Muharrem ayının bu yıl hangi tarihte başlayacağı belli oldu.

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

aşuree

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR, KAÇ GÜN?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure gününün ne zaman, hangi gün olduğu da merak edildi. Muharrem ayının 10'uncu günü olarak kabul edilen aşue günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü idrak edilecek.

dua eden insan

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyrulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.


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